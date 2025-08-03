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Пригода отреагировал на медали Колесникова, Самусенко и Бородина на ЧМ в Сингапуре

Пригода отреагировал на медали Колесникова, Самусенко и Бородина на ЧМ в Сингапуре
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Пловец Кирилл Пригода высказался о медалях Климента Колесникова, Павла Самусенко и Ильи Бородина на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл в Сингапуре.

«Победа Климента, разумеется, нас всех вдохновила, все огромные молодцы. Медали Климента и Паши дали стимул всей нашей команде. Рады за Илью Бородина, парень — огромный пахарь, работает до безумия, борется наравне с легендами мирового плавания. Всех поздравляю, рад, что был свидетелем этих побед. Дальше будем стараться не останавливаться», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В заключительный день ЧМ-2025 Колесников завоевал золото на дистанции 50 м на спине, Самусенко финишировал вторым. Бородин стал серебряным призёром на 400 м комплексным плаванием.

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