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Пригода рассказал о поддержке чемпиона мира Чупкова после неудачи на ЧМ

Пригода рассказал о поддержке чемпиона мира Чупкова после неудачи на ЧМ
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Пловец Кирилл Пригода рассказал о поддержке двукратного чемпиона мира 28-летнего пловца Антона Чупкова после неудачи на дистанции 100 м на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Пловец приплыл к финишу четвёртым, но позднее был дисквалифицирован.

«Я не удовлетворён чемпионатом, можно больше. Восстановление? Вопрос в дисциплинированности и психологической вовлечённости. Раньше можно было сделать тренировку и на восстановление забить, не думать, пойти играть в компьютер, с друзьями гулять, сейчас это уже непростительно.

Если хочешь продолжать так же интенсивно тренироваться, нужно думать над восстановлением. Приходится уходить в одержимость тренировочным процессом. Семье непросто с таким одержимым аскетом, этот спорт высасывает все силы — физические, психологические, эмоциональные. Но, как видите, игра стоит свеч.

Не жалеет ли Чупков, что ушёл из спорта? Мы с Антоном многое вместе прошли, и я ставил перед собой задачу не лезть в его голову. Он писал слова поддержки, когда у меня не получилось на сотне. Всегда следит, болеет за нас, за команду, переживал это всё и неравнодушен», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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