Пригода: уйти получится один раз, а больше уже не вернёшься. Я пока сделал недостаточно

Российский пловец Кирилл Пригода высказался о предстоящих карьерных целях после выступления на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025.

«Уйти получится один раз, а больше уже не вернёшься. Я недостаточно сделал пока, могу ещё что-то дать нашему спорту. Всё в рамках рабочего, есть даже небольшие недочёты, над которыми буду в дальнейшем работать. В эстафете я плыл быстрее. Если мы хотим бороться за самое интересное, самое лучшее, нужно подтягиваться, превращать из случайности в стабильность. Целей в карьере полно, на ближайшие три года — точно.

Спокойно отношусь к разговорам про возраст, каждый способен на такое — довести всё до ума, логического конца и плыть по результатам. В нашем вопросе возраст — относительная величина, которую диктует голова. Если считаешь себя возрастным спортсменом, больше ничего не можешь — пожалуйста, заканчивай. А если считаешь, что ещё что-то можешь дать, есть желание, тонус, то почему нет?

Личное золото? Пока не загадываю, у меня большой пул дистанций — и 50, и 100, и 200. Работу нужно делать большую, и в каких-то моментах я её ещё не доделал. Буду потом думать, анализировать», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.