Чикунова — о победе в мужской эстафете: наши аполлоны, вы видели этих красавчиков?

Пловчиха Евгения Чикунова высказалась о победе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева в мужской комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Сингапуре.

«Победа парней зарядила? Мы в коллруме смотрели и любовались, не то слово. Вы видели этих красавчиков? Наши аполлоны. Пригода — наш отец», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Спортсмены победили с новым рекордом чемпионатов мира в эстафете 4х100 м комплексом. Они преодолели дистанцию за 3.26,93. Второе место в эстафете заняла сборная Франции, тройку призёров замкнули пловцы из США.