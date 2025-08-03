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Чикунова — о победе в мужской эстафете: наши аполлоны, вы видели этих красавчиков?

Чикунова — о победе в мужской эстафете: наши аполлоны, вы видели этих красавчиков?
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Пловчиха Евгения Чикунова высказалась о победе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева в мужской комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Сингапуре.

«Победа парней зарядила? Мы в коллруме смотрели и любовались, не то слово. Вы видели этих красавчиков? Наши аполлоны. Пригода — наш отец», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Спортсмены победили с новым рекордом чемпионатов мира в эстафете 4х100 м комплексом. Они преодолели дистанцию за 3.26,93. Второе место в эстафете заняла сборная Франции, тройку призёров замкнули пловцы из США.

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