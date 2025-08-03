Гайфутдинова: круто, когда у нас плывёт Пригода и рядом с ним — Мирон на 11 лет младше

Пловчиха Алина Гайфутдинова высказалась о победе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева в мужской комплексной эстафете 4х100 м, а также о результате женской команды на аналогичной дистанции на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Сингапуре.

«Смотришь на них — и гордость за них, они мотивируют, дают энергию. Круто, когда у нас плывёт Пригода, который отец, при этом рядом с ним плывёт Мирон на 11 лет его младше — возможно всё. Женская команда у нас подрастает, есть три года, чтобы потренироваться и выдать максимум», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.