Гайфутдинова: четвёртое место — это достойно, мы молодые

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова прокомментировала четвёртое место в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходил в Сингапуре.

«На самом деле я очень благодарна девочкам, я их очень люблю, потому что сегодня утром после предварительного заплыва ничего не хотелось, хотелось бегом домой, отдыхать. Но надо было ещё вечер плыть.

Даша Клепикова нас очень хорошо настроила всех, как капитан она справляется просто отлично. Поэтому сейчас я безумно рада, что мы вышли, сделали классный результат все. Четвёртое место — это достойно. Мы молодые», — передаёт слова Гайфутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.