«Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу

Пляжный футбольный клуб «Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. В финале железнодорожники одолели «Голсапуш» из Ирана. Встреча завершилась со счётом 8:3.

В матче за третье место сборная России уверенно обыграла «Аль Махмаль». Поединок за бронзу закончился со счётом 5:1. Отметим, футболиста «Локомотива» Брено Шавьера признали лучшим игроком Московского международного кубка — 2025.

Напомним, «Локомотив» второй раз в истории соревнования выиграл золотые награды. Первый раз железнодорожники взяли трофей в 2023 году. Турнир прошёл с 31 июля по 3 августа на «РЖД Арене».