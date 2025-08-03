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«Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу

«Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу
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Пляжный футбольный клуб «Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. В финале железнодорожники одолели «Голсапуш» из Ирана. Встреча завершилась со счётом 8:3.

В матче за третье место сборная России уверенно обыграла «Аль Махмаль». Поединок за бронзу закончился со счётом 5:1. Отметим, футболиста «Локомотива» Брено Шавьера признали лучшим игроком Московского международного кубка — 2025.

Напомним, «Локомотив» второй раз в истории соревнования выиграл золотые награды. Первый раз железнодорожники взяли трофей в 2023 году. Турнир прошёл с 31 июля по 3 августа на «РЖД Арене».

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