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Колесников — о Мальцеве: нифига себе, он семикратный чемпион мира, попробуй повтори!

Колесников — о Мальцеве: нифига себе, он семикратный чемпион мира, попробуй повтори!
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Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников высказался о результатах семикратного чемпиона мира синхрониста Александра Мальцева.

«Мальцева поздравлял с победой трижды. Как не гляну, как не открою — медаль, ещё медаль. Даже зависть пробивает, молодец! Ещё с давнейших времён за ним слежу, когда он только фурор произвёл. Такие, как он, мотивируют. Я помню все эти разговоры поначалу, когда только в синхронном плавании появились мужчины, всю эту тему раздували, спрашивали, для чего, зачем… А вот как в итоге!

Я нейтрально отношусь ко всему, если это в итоге официальный вид спорта, и Саша им занимается. Нифига себе, он семикратный чемпион мира, попробуй повтори! Кто его осуждать будет? Я к любому виду спорта отношусь с уважением», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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