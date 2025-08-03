Колесников — о синхронном плавании: там такие порядки, я бы не выдержал

Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников рассказал, что не смог бы выдержать жёсткие условия тренировочного процесса в синхронном плавании.

«У ребят должны быть стальные нервы, чтобы выслушивать порядки в синхронном плавании каждый день. Прекрасно понимаю, почему так происходит: жёсткие условия тренировочного процесса — они такими и должны быть. Но я бы такое не выдержал, честно могу сказать.

Я максимально абстрагируюсь от всего, будучи тренером, я бы сам, наверное, так нервничал. Пробовал, говорил, ничего не меняется. Я за обоюдные отношения, когда тренер нервничает, я это понимаю, если скажу: «Отстаньте от меня» — он же может обидеться, некуда будет выплёскивать эмоции. Если может рядом со мной, почему нет, я всё равно не впитываю. Не лезу, мне хорошо», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.