Колесников — о прогрессе в женском плавании: сколько можно смотреть на Австралию и США?

Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников высказался о прогрессе в женском плавании.

«Американские горки пару раз были, хорошо, что всё закончилось. Смотреть со стороны на эстафету? Я не сомневался в ребятах, смотреть было приятно. Девочки подтянулись, это факт и это хорошо. Зачастую на соревнования приезжаешь и даже не знаешь, кто у нас из девочек плывёт нормально. Сейчас это всё поменялось. По именам всех знаю наконец-то. Раньше было так, что женские виды плавания и эстафеты отставали сильно от мужских. Но сейчас и девочки в борьбе, приятно удивлён.

Плыть смешанные эстафеты с девочками и побеждать, как удалось ребятам, — это круто. Сколько можно было смотреть на Австралию, США? Пора что-то менять! Надеюсь, ещё подтянутся девочки, чтобы был резерв, чтобы на пьедесталах их видеть», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.