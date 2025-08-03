Клепикова — о четвёртом месте в женской эстафете: это не проигрыш, а только начало

Российская пловчиха Дарья Клепикова оценила четвёртое место в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходил в Сингапуре.

«Мы возьмём это за отправную точку. Это не проигрыш, а только начало. Было ли ощущение, что все уедем отсюда с медалями? Мы настраивали себя. Конечно, этого хотелось», — передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Женская сборная России по плаванию финишировала на четвёртом месте в комплексной эстафете 4х100 м. За российскую команду выступали Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Победу одержали пловчихи из США с новым рекордом мира — 3.49,34. Второе место заняли представительницы Австралии, тройку призёров замкнула сборная Китая. Россиянкам до бронзы не хватило 0,4 секунды.