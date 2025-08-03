Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Клепикова — о четвёртом месте в женской эстафете: это не проигрыш, а только начало

Клепикова — о четвёртом месте в женской эстафете: это не проигрыш, а только начало
Аудио-версия:
Комментарии

Российская пловчиха Дарья Клепикова оценила четвёртое место в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходил в Сингапуре.

«Мы возьмём это за отправную точку. Это не проигрыш, а только начало. Было ли ощущение, что все уедем отсюда с медалями? Мы настраивали себя. Конечно, этого хотелось», — передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Женская сборная России по плаванию финишировала на четвёртом месте в комплексной эстафете 4х100 м. За российскую команду выступали Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.
Победу одержали пловчихи из США с новым рекордом мира — 3.49,34. Второе место заняли представительницы Австралии, тройку призёров замкнула сборная Китая. Россиянкам до бронзы не хватило 0,4 секунды.

Материалы по теме
Парни, это фантастика! Российские пловцы разорвали всех в исторической эстафете
Парни, это фантастика! Российские пловцы разорвали всех в исторической эстафете
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android