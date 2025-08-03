Итоги выступления России на ЧМ-2025 по водным видам спорта, сколько медалей выиграли

Сегодня, 3 августа, состоялся заключительный соревновательный день чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.

В синхронном плавании три золотые медали завоевал Александр Мальцев, который выиграл техническую и произвольную программы в индивидуальных соревнованиях и техническую — в смешанном дуэте с Майей Гурбанбердиевой. В плавании золото завоевали в мужской и в смешанной комбинированных эстафетах 4х100 м, а также Климент Колесников на дистанции 50 м на спине.

Серебряными призёрами россияне стали в технической и акробатической программах в синхронном плавании в команде, в произвольной программе микст-дуэтов у синхронистов (Александр Мальцев и Олеся Платонова). Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 50 м брассом, Евгения Чикунова — на 200 м брассом, Павел Самусенко — на 50 м и в смешанной кролевой эстафете 4х100 м. Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебро в мужских синхронных пряжках в воду с вышки.

Бронзу завоевали Александр Бондарь и Анна Конаныхина в синхронных прыжках с вышки, синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай — в технической и произвольных программах дуэтов, а также пловец Илья Бородин на дистанции 400 м комплексным плаванием.