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Колесников — об общении с тренером: я всегда спокоен. Но если не трогать — вообще хорошо

Колесников — об общении с тренером: я всегда спокоен. Но если не трогать — вообще хорошо
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Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников высказался о своих взаимодействиях с тренером.

«Я не люблю общаться на соревнованиях, сконцентрирован сам на себе. Знаю что делать, какие-то недочёты, помарки… Принимаю, но часто тренеры любят… Не то что любят, это естественно для них — переживать за спортсмена. Но рядом с тобой будто бы наседка ходит и говорит: «Давай-давай, ещё чуть-чуть». Всё нормально.

Понимаю своего тренера, он переживал, восьмой день соревнований, он не хотел, чтобы я уезжал без медали. Я давно его знаю, мы с ним давно вместе работаем, и поэтому я спокойно к этому относился. Меня можно трогать, можно дёргать, я всегда спокоен. Но если не трогать — вообще хорошо», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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