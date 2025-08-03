Колесников — об общении с тренером: я всегда спокоен. Но если не трогать — вообще хорошо

Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников высказался о своих взаимодействиях с тренером.

«Я не люблю общаться на соревнованиях, сконцентрирован сам на себе. Знаю что делать, какие-то недочёты, помарки… Принимаю, но часто тренеры любят… Не то что любят, это естественно для них — переживать за спортсмена. Но рядом с тобой будто бы наседка ходит и говорит: «Давай-давай, ещё чуть-чуть». Всё нормально.

Понимаю своего тренера, он переживал, восьмой день соревнований, он не хотел, чтобы я уезжал без медали. Я давно его знаю, мы с ним давно вместе работаем, и поэтому я спокойно к этому относился. Меня можно трогать, можно дёргать, я всегда спокоен. Но если не трогать — вообще хорошо», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.