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Колесников рассказал о роли капитана сборной на ЧМ в Сингапуре

Колесников рассказал о роли капитана сборной на ЧМ в Сингапуре
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Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников рассказал о роли капитана сборной России на чемпионате мира — 2025, прошедшем в Сингапуре.

«Ничего особенного в роли капитана. Я коммуникабельный человек сам по себе. Не стесняюсь новых знакомств, ребят. Чуть больше ответственности в том плане, что нужно было следить за всей командой, не только за собой. Чтобы ребята не грустили по одному как-то, чтобы была всегда какая-то поддержка со стороны, чтобы никто в себе как-то не замыкался, не закрывался.

Мы со всеми стараемся общаться, друг с другом поддерживать связь, чтобы не было внутрикомандных вопросов, чтобы все чувствовали себя единым целым», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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