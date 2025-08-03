Россия впервые в истории выиграла мужскую комбинированную эстафету 4х100 м на ЧМ

Мужская сборная России по плаванию впервые в истории завоевала золотые медали в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира. В Сингапуре Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3.26,93, что является рекордом чемпионатов мира.

Второе место в эстафете заняла сборная Франции, тройку призёров замкнули пловцы из США. Американцам ранее принадлежал рекорд чемпионатов мира (3.27,20), который был установлен в 2023 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 комплекс. Результаты: