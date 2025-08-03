Россия впервые в истории выиграла мужскую комбинированную эстафету 4х100 м на ЧМ
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Мужская сборная России по плаванию впервые в истории завоевала золотые медали в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира. В Сингапуре Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3.26,93, что является рекордом чемпионатов мира.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:37 МСК
Окончено
1
Россия
2
Франция
3
США
Второе место в эстафете заняла сборная Франции, тройку призёров замкнули пловцы из США. Американцам ранее принадлежал рекорд чемпионатов мира (3.27,20), который был установлен в 2023 году.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 комплекс. Результаты:
- Россия — 3.26,93
- Франция — 3.27,96
- США — 3.28,62
- Италия — 3.28,72
- Канада — 3.29,75
- Великобритания — 3.30,63
Комментарии
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