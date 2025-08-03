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Российские пловцы впервые в истории заняли две высшие позиции в финале ЧМ

Российские пловцы впервые в истории заняли две высшие позиции в финале ЧМ
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Российские пловцы впервые в истории заняли две высшие позиции в финале чемпионата мира. В Сингапуре на дистанции 50 м на спине двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников завоевал золото, а Павел Самусенко — серебро.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49

До этого аналогичного успеха в 1982 году добились советские пловцы Владимир Сальников и Святослав Семёнов на 400 м и 1500 м кролем. В 1986-м на 100 м на спине победителем стал Игорь Полянский, а Сергей Заболотнов стал третьим.

Павел Самусенко разделил серебро с представителем ЮАР Питером Кётце. Их результат составил 24,17. 23-летний россиянин впервые в карьере выиграл медаль чемпионата мира на длинной воде. 25-летний Климент Колесников впервые в карьере стал чемпионом мира на длинной воде.

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