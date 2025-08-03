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Самусенко высказался о ситуации с двумя вторыми местами в заплыве 50 м на спине

Самусенко высказался о ситуации с двумя вторыми местами в заплыве 50 м на спине
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Пловец Павел Самусенко высказался о ситуации в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м на спине. Павел разделил второе место с представителем ЮАР Питером Кётце. Они преодолели дистанцию за 24,17.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49

«Это мой первый чемпионат мира по длинной воде по взрослым, надеюсь, что эта медаль даст запал моей карьере. Важно ли, что разделил медаль с южноафриканцем? Мне не жалко, если честно. Разделили бы нас, был бы третьим, тоже бы не расстроился. Всё равно успех. Африканец хорошо проплыл, я удивился его результату.

Если бы стоял вопрос по первому месту, то тоже лучше пусть два первых места. Не даром сделали так, правильно смотреть по сотым, не нужно что-то придумывать и выверять», — передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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