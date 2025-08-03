Самусенко высказался о ситуации с двумя вторыми местами в заплыве 50 м на спине

Пловец Павел Самусенко высказался о ситуации в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м на спине. Павел разделил второе место с представителем ЮАР Питером Кётце. Они преодолели дистанцию за 24,17.

«Это мой первый чемпионат мира по длинной воде по взрослым, надеюсь, что эта медаль даст запал моей карьере. Важно ли, что разделил медаль с южноафриканцем? Мне не жалко, если честно. Разделили бы нас, был бы третьим, тоже бы не расстроился. Всё равно успех. Африканец хорошо проплыл, я удивился его результату.

Если бы стоял вопрос по первому месту, то тоже лучше пусть два первых места. Не даром сделали так, правильно смотреть по сотым, не нужно что-то придумывать и выверять», — передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.