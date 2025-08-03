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Самусенко: Колесников очень хотел показать результат, рассчитывал на мировой рекорд

Самусенко: Колесников очень хотел показать результат, рассчитывал на мировой рекорд
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Пловец Павел Самусенко высказался о победе Климента Колесникова в заплыве на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Самусенко занял второе место в заплыве.

«Это спина, там на самом деле ничего особо не понятно. Можно делать хорошо выход, но ты этого не поймёшь, можешь сделать плохо выход, но ты тоже этого не поймёшь, потому что ни ног, ни рук не увидишь. Сам поднимаешься, не видишь даже боковых людей, ориентир — потолок и свои ощущения.

Выложился на полную, возможно, можно было где-то там чуть-чуть получше дожать, где-то в серединке будто бы была небольшая просадка, но потом на финише стал раскручиваться, стало получше. Что значит для меня медаль? Приятно возвращаться домой не с пустыми руками.

Давления я не чувствовал ни на себе, ни на Клименте. Клим хотел показать результат, очень сильно настраивался на него. И учитывая, что «сотня» не очень хорошо задалась, а начало было хорошим, он начал прогонять мысли о «полтиннике», рассчитывал даже на мировой. Но давления не было, мы получали удовольствие от соревнований. Защитили честь нашей школы плавания», – передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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