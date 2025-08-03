Мейлутите – о Чикуновой: не задавайте мне провокационных вопросов

Олимпийская чемпионка из Литвы Рута Мейлутите высказалась о российских брассистках Юлии Ефимовой и Евгении Чикуновой. На чемпионате мира в Сингапуре на дистанции 50 м брассом она завоевала золото, преодолев дистанцию за 29,55.

– У вас длинная карьера в спорте. Кто был в ней главным, самым сложным соперником?

– Не знаю. Правда, не знаю. Сложно сказать.

– Можно назвать таковой Юлию Ефимову?

– Нет, не знаю. Всё это было давно.

– Что вы думаете о Евгении Чикуновой? Она сильный соперник?

– Не задавайте мне провокационных вопросов. Не надо, – сказала Мейлутите в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.