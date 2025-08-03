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Мейлутите – о Чикуновой: не задавайте мне провокационных вопросов

Мейлутите – о Чикуновой: не задавайте мне провокационных вопросов
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Олимпийская чемпионка из Литвы Рута Мейлутите высказалась о российских брассистках Юлии Ефимовой и Евгении Чикуновой. На чемпионате мира в Сингапуре на дистанции 50 м брассом она завоевала золото, преодолев дистанцию за 29,55.

– У вас длинная карьера в спорте. Кто был в ней главным, самым сложным соперником?
– Не знаю. Правда, не знаю. Сложно сказать.

– Можно назвать таковой Юлию Ефимову?
– Нет, не знаю. Всё это было давно.

– Что вы думаете о Евгении Чикуновой? Она сильный соперник?
– Не задавайте мне провокационных вопросов. Не надо, – сказала Мейлутите в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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