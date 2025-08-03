Бородин: плавали с Маршаном по юниорам, он меня помнит, поздоровались

Российский пловец Илья Бородин высказался о французе Леоне Маршане после совместного выступления в финале на 400 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Бородин завоевал бронзу на этой дистанции, Маршан — золото.

«Мы плавали с Маршаном по юниорам. Он меня помнит, мы поздоровались с ним, знакомы с ним с 2019 года, также стояли с ним вместе на пьедестале 400 м комплекс, и на Европе, и на мире. Очень часто. Мы не разговаривали, но поздоровались.

В 2022 когда он впервые выдал время под мировой, я охренел. Совсем недавно мы плавали на 4,10, а тут он сходу приезжает и четыре секунды сбрасывает… Будем разбавлять клуб Боба Боумэна своими победами.

Медаль всегда важна, но я больше недоволен собой, чем доволен. Мог бороться за второе место, не получилось. Осталась недосказанность. Очень хочу поехать на Кубок мира в Америку», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.