Мейлютите: спросите у бога, за счёт чего мне удаётся побеждать

Олимпийская чемпионка из Литвы Рута Мейлютите высказалась о победе в заплыве на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Сингапуре. Она показала результат 29,55 секунды.

«У меня потрясающие эмоции от победы. Это очень много значит для меня и для моей страны. Я люблю свою страну и очень благодарна за возможность выступать на столь высоком уровне, побеждать и слышать гимн Литвы.

За счёт чего удаётся побеждать спустя столько лет с начала карьеры? Я не знаю, спросите, наверное, у бога. Почему я решила вернуться в спорт? Сама не знаю, сложно сказать, объяснить, но меня очень сильно тянет в бассейн, мне нравится сам процесс соревнований, и даже тренировок.

Об Олимпиаде-2028 я пока не думаю, нахожусь в моменте. Мне приятно видеть, что плавание в Литве развивается, у меня есть смена, ещё одна сильная девочка, у нас хорошая эстафетная команда. Много амбиций, хорошая молодёжь, есть чем гордиться», — сказала Мейлютите в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.