Кётце — о двух «серебряных» медалях: было бы справедливо определить, кто всё-таки быстрее

Пловец Питер Кётце из ЮАР высказался о том, что разделил второе место на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 50 м на спине с Павлом Самусенко.

— Питер, вы на второй позиции, но делите серебро с Павлом Самусенко. Это меняет для вас впечатления о результате? Возможно, организаторам стоило найти между вами победителя, кто был быстрее?

— В принципе меня всё устраивает, я не против разделить второе место. Паша плыл хорошо, но в целом, если бы это было возможно, то было бы справедливо всё-таки определить, кто был быстрее. Для спорта это важно, потому что если ты был быстрее, даже совсем чуть-чуть, то всё-таки ты был немного лучше — и важно это отметить.

Я бы признал за собой третье место, без вопросов, но не знаю, возможно ли это вообще — определить, кто был быстрее, когда всё так рядом. Но если бы это было возможно, то я за, пусть смотрят и определяют.

— В целом это уже ваша третья медаль на этом чемпионате мира. Довольны собой?

— Опять же, забавные немного ощущения — делить с кем-то медаль. Никогда в моей карьере такого ещё не было. Будет что запомнить! Вообще, я удивлён даже получить медаль на 50-метровке, не рассчитывал на такой расклад. Моя основная дистанция — 200 м, я готовился к ней, здорово попасть в призы и на других дистанциях, выдал всё, что мог, — сказал Кётце в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.