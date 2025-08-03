Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кётце — о двух «серебряных» медалях: было бы справедливо определить, кто всё-таки быстрее

Кётце — о двух «серебряных» медалях: было бы справедливо определить, кто всё-таки быстрее
Аудио-версия:
Комментарии

Пловец Питер Кётце из ЮАР высказался о том, что разделил второе место на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 50 м на спине с Павлом Самусенко.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49

— Питер, вы на второй позиции, но делите серебро с Павлом Самусенко. Это меняет для вас впечатления о результате? Возможно, организаторам стоило найти между вами победителя, кто был быстрее?
— В принципе меня всё устраивает, я не против разделить второе место. Паша плыл хорошо, но в целом, если бы это было возможно, то было бы справедливо всё-таки определить, кто был быстрее. Для спорта это важно, потому что если ты был быстрее, даже совсем чуть-чуть, то всё-таки ты был немного лучше — и важно это отметить.

Я бы признал за собой третье место, без вопросов, но не знаю, возможно ли это вообще — определить, кто был быстрее, когда всё так рядом. Но если бы это было возможно, то я за, пусть смотрят и определяют.

— В целом это уже ваша третья медаль на этом чемпионате мира. Довольны собой?
— Опять же, забавные немного ощущения — делить с кем-то медаль. Никогда в моей карьере такого ещё не было. Будет что запомнить! Вообще, я удивлён даже получить медаль на 50-метровке, не рассчитывал на такой расклад. Моя основная дистанция — 200 м, я готовился к ней, здорово попасть в призы и на других дистанциях, выдал всё, что мог, — сказал Кётце в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Самусенко высказался о ситуации с двумя вторыми местами в заплыве 50 м на спине
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android