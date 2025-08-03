Дегтярёв: результаты ЧМ показывают, что курс на возвращение в мировой спорт — верный

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подвёл итоги выступления российских спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025.

«Поздравляю российских спортсменов с одним из лучших выступлений на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Наша команда завоевала целую россыпь наград разного достоинства, включая шесть золотых медалей. Разрешение на участие в ряде групповых состязаний стало ключевым фактором успеха.

Эти результаты наглядно показывают, что курс России на возвращение в мировой спорт — верный. Без наших атлетов на этом чемпионате были бы фейковые чемпионы. И это прекрасно понимают в других видах спорта, куда пока нам вход не открывают. Спасибо нашим атлетам и Федерации водных видов спорта России за выдержку и высокий класс. Будем продолжать полномерно добиваться возвращения всех российских атлетов в мировой спорт», — сказал Дегтярёв в интервью «Матч ТВ».