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«Просто мужик!» Губерниев рассказал о проблеме Колесникова перед победным заплывом на ЧМ

«Просто мужик!» Губерниев рассказал о проблеме Колесникова перед победным заплывом на ЧМ
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что российский пловец Климент Колесников простудился перед заплывом на 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Колесников выиграл золото.

«Климент Колесников просто мужик! Оказывается простыл накануне, носом хлюпает! Здоровья неоднократному чемпиону мира!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

25-летний Климент Колесников впервые в карьере стал чемпионом мира на длинной воде. Он победил с рекордом соревнований (23,68 сек.). Колесникову также принадлежит мировой рекорд, который он установил в 2023 году.

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