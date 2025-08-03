«Просто мужик!» Губерниев рассказал о проблеме Колесникова перед победным заплывом на ЧМ

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что российский пловец Климент Колесников простудился перед заплывом на 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Колесников выиграл золото.

«Климент Колесников просто мужик! Оказывается простыл накануне, носом хлюпает! Здоровья неоднократному чемпиону мира!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

25-летний Климент Колесников впервые в карьере стал чемпионом мира на длинной воде. Он победил с рекордом соревнований (23,68 сек.). Колесникову также принадлежит мировой рекорд, который он установил в 2023 году.