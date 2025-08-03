Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловец из ЮАР оценил мировой рекорд Колесникова: это очень серьёзные секунды

Пловец из ЮАР оценил мировой рекорд Колесникова: это очень серьёзные секунды
Аудио-версия:
Комментарии

Пловец из ЮАР Питер Кётце высказался о мировом рекорде на дистанции 50 м, который принадлежит россиянину Клименту Колесникову.

— Возвращение россиян на водные старты высшего уровня — здорово для спорта?
— Разумеется, сам факт их возвращения подстегнёт всех нас, так что, я думаю, это хорошо и для спорта в целом, и для них лично. И я сам этому рад.

— Перед вами серьёзный оппонент, Климент Колесников. Вам под силу будет побить его мировой рекорд?
— Аха-ха, не знаю. Это очень серьёзные секунды, это будет невероятно сложно. Может быть, однажды, мне надо будет проплыть очень быстро. Давайте так скажу: это будет очень сложно, но я постараюсь, — сказал Кётце в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Самусенко: Колесников очень хотел показать результат, рассчитывал на мировой рекорд
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android