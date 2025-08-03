Пловец из ЮАР оценил мировой рекорд Колесникова: это очень серьёзные секунды

Пловец из ЮАР Питер Кётце высказался о мировом рекорде на дистанции 50 м, который принадлежит россиянину Клименту Колесникову.

— Возвращение россиян на водные старты высшего уровня — здорово для спорта?

— Разумеется, сам факт их возвращения подстегнёт всех нас, так что, я думаю, это хорошо и для спорта в целом, и для них лично. И я сам этому рад.

— Перед вами серьёзный оппонент, Климент Колесников. Вам под силу будет побить его мировой рекорд?

— Аха-ха, не знаю. Это очень серьёзные секунды, это будет невероятно сложно. Может быть, однажды, мне надо будет проплыть очень быстро. Давайте так скажу: это будет очень сложно, но я постараюсь, — сказал Кётце в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.