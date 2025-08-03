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«Красный Яр» уверенно обыграл «Славу» в матче чемпионата России по регби

«Красный Яр» уверенно обыграл «Славу» в матче чемпионата России по регби
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Сегодня, 3 августа, регбийный клуб «Красный Яр» (Красноярск) одержал победу в матче 8-го тура чемпионата России по регби. Красноярская команда уверенно обыграла «Славу» из Москвы. Встреча завершилась со счётом 40:7.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
03 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Слава
Москва
Окончен
7 : 40
Красный Яр
Красноярск

Результат матча 8-го тура чемпионата России по регби — 2025:

«Слава» (Москва) — «Красный Яр» (Красноярск) — 7:40 (0:28).

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска одолели казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», во встрече за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).

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