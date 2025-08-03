Чемпион мира из ЮАР Кётце: рад, что россияне снова вместе с нами, поддерживаю их

Пловец Питер Кётце из ЮАР высказался о выступлении спортсменов из России в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

— Питер, вы соревновались на этом чемпионате мира с нейтральными атлетами из России. Что вы думаете о решении World Aquatics их допустить?

— Я очень рад за них! Честно, мне кажется, Климент Колесников очень долго ждал этого момента, возможности выступить на высшем уровне. Не очень понимаю, насколько правильно, насколько в принципе целесообразно наказывать спортсменов за то, на что они не могут повлиять.

Я не просто так этого говорю, моя страна в своё время пережила тяжёлое время, и я, разумеется, не поддерживаю эпоху апартеида, это было ужасно. Но в то же время трудно понять, как на него могли повлиять спортивные санкции, и это был удар по спортсменам, по спорту, у людей забирали карьеру, забирали мечту. Поэтому я рад, что россияне снова с нами, и поддерживаю их, у меня хорошие с ними отношения. У меня хорошие отношения со всеми, — сказал Кётце в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.