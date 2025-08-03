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Олимпийский чемпион Алекси отреагировал на посты Фелпса и Лохте о «смерти» плавания в США

Олимпийский чемпион Алекси отреагировал на посты Фелпса и Лохте о «смерти» плавания в США
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Олимпийский чемпион из США Джек Алекси прокомментировал посты Майкла Фелпса и Райана Лохте о «смерти» американского плавания. Лохте сделал коллаж, на котором изображена надгробная плита с надписью: «Сборная США по плаванию, 1980 — 2025, 45 лет. Они высоко задирали планку — до тех пор, пока не перестали к ней тянуться». Фелпс сделал репост этого фото.

«Конечно мы слышали и видели все эти комментарии Фелпса и Лохте. Это давит, разочаровывает. Это были резкие слова, но они — величайшие пловцы всех времён и имеют право на такую реакцию.

Тем более что наша команда годами задавала планку. В сравнении со многими другими сборными мы выступили здорово, у нас были яркие победы, а у сборной США настолько высокий стандарт совершенства, что, когда мы не соответствуем этому стандарту на все 100%, это сразу же вызывает всеобщую критику. Но мы нормально к этому относимся, не расстраиваемся, это мотивирует нас быть лучше в будущем», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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