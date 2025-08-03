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Олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг высказалась о Кейт Дугласс и Евгении Чикуновой

Олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг высказалась о Кейт Дугласс и Евгении Чикуновой
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Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр из США, пловчиха Лилли Кинг высказалась о соперничестве своей соотечественницы Кейт Дугласс и россиянки Евгении Чикуновой

«Дугласс выдала замечательный заплыв, это была очень красивая победа. И важно, что у неё в заплыве была сильная соперница. Я давно хотела, чтобы она показала на 200 метров такие быстрые секунды.

Для неё это был важный успех, в том плане что она доказала, что лучшая на этой дистанции, набралась опыта и уверенности, которая поможет ей в дальнейшей карьере. Это был потрясающий заплыв, и я очень за неё рада. Кто лучшая брассистка США, я или Кейт? Трудно сказать, но так как я ухожу из спорта, то теперь будет Дугласс», – сказала Кинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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