Олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг высказалась о Кейт Дугласс и Евгении Чикуновой

Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр из США, пловчиха Лилли Кинг высказалась о соперничестве своей соотечественницы Кейт Дугласс и россиянки Евгении Чикуновой

«Дугласс выдала замечательный заплыв, это была очень красивая победа. И важно, что у неё в заплыве была сильная соперница. Я давно хотела, чтобы она показала на 200 метров такие быстрые секунды.

Для неё это был важный успех, в том плане что она доказала, что лучшая на этой дистанции, набралась опыта и уверенности, которая поможет ей в дальнейшей карьере. Это был потрясающий заплыв, и я очень за неё рада. Кто лучшая брассистка США, я или Кейт? Трудно сказать, но так как я ухожу из спорта, то теперь будет Дугласс», – сказала Кинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.