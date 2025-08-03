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«Довольна собой». Лилли Кинг прокомментировала свой последний заплыв в карьере

«Довольна собой». Лилли Кинг прокомментировала свой последний заплыв в карьере
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Трёхкратная чемпионка ОИ из США Лилли Кинг прокомментировала свой последний заплыв в карьере. 28-летняя Кинг провела последний финал в карьере, став пятой в заплыве на 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м брасс
03 августа 2025, воскресенье. 14:14 МСК
Окончено
1
Рута Мейлютите
Литва
29.55
2
Тан Цяньтин
Китай
+0.48
3
Бенедетта Пилато
Италия
+0.59

«Не всегда получается быть лучшей на дистанции 50 метров, это особая дистанция, которую нужно уметь плыть. Забыть обо всём и сосредоточиться. Сегодня не всё получилось, но это было весело, я настраивалась на хорошие эмоции и их получила. Я довольна собой.

Если в целом говорить про этот турнир, то подготовка была отличной. Реализация немного сомнительная вышла, но до определённого момента у нас был довольно хороший тренировочный лагерь. Что было потом, вы знаете, что было потом… Болезнь всех нас подкосила, у меня была неделя, сейчас я уже более-менее оправилась и чувствовала себя хорошо. С каждым днём я всё добирала, плыла быстрее и быстрее», – сказала Кинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Кинг – трёхкратная олимпийская чемпионка, одно золото она выиграла на дистанции 100 м брассом (2016), два — в комбинированной эстафете 4х100 м (2016, 2024). Также американка двукратный серебряный и бронзовый призёр Олимпиады-2020, 11-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка мира на короткой воде.

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