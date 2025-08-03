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Дмитрий Мазепин: рад, что «водники» могут участвовать в соревнованиях по всему миру

Дмитрий Мазепин: рад, что «водники» могут участвовать в соревнованиях по всему миру
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Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин высказался об участии российских спортсменов на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Если ты занимаешься «неправильным» видом спорта, тебя наказывают. Я рад, что сегодня «водники» могут участвовать в соревнованиях по всему миру. Увы, под нейтральным флагом, но могут. Сейчас всё упирается в политику. Проблема допинга вообще не стоит на повестке», — приводит слова Мазепина Reuters.

Российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте.

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