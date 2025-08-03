Бородин стал первым российским пловцом-призёром ЧМ на дистанции 400 м комплексом

Пловец Илья Бородин стал первым российским призёром чемпионате мира на дистанции 400 м комплексом. В Сингапуре он завоевал бронзу, показав результат 4.09,16. До этого три серебра и бронзу завоёвывали советские пловцы.

Золото на дистанции 400 м косплексом взял четырёхкратный олимпийский чемпион француз Леон Маршан (4.04,73). Второе место занял японец Томоюки Мацусита.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 400 м комплексом. Результаты: