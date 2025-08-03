Бородин стал первым российским пловцом-призёром ЧМ на дистанции 400 м комплексом
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Пловец Илья Бородин стал первым российским призёром чемпионате мира на дистанции 400 м комплексом. В Сингапуре он завоевал бронзу, показав результат 4.09,16. До этого три серебра и бронзу завоёвывали советские пловцы.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:04 МСК
Окончено
1
Леон Маршан
Франция
4:04.73
2
Томоюки Мацусита
Япония
+3.59
3
Илья Бородин
Россия
+4.43
Золото на дистанции 400 м косплексом взял четырёхкратный олимпийский чемпион француз Леон Маршан (4.04,73). Второе место занял японец Томоюки Мацусита.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 400 м комплексом. Результаты:
- Леон Маршан (Франция) — 4.04,73.
- Томоюки Мацусита (Япония) — отставание 3,59.
- Илья Бородин (Россия) +4,43.
- Асаки Нисикава (Япония) +5,48.
- Максим Ступин (Россия) +7,73.
- Габор Зомбори (Венгрия) +7,78.
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