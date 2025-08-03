Француженка Полин Ферран‑Прево стала победительницей «Тур де Франс» — 2025

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33-летняя французская велогонщица команды Visma Lease a Bike, олимпийская чемпионка по маунтинбайку Полин Ферран‑Прево стала победительницей многодневной гонки «Тур де Франс». Она одержала победу в заключительном этапе с результатом 3:38.23.

Второй стала Деми Воллеринг из Нидерландов (FDJ Suez), тройку лидеров замкнула представительница Польши Катаржина Невядома (Canyon//SRAM Zondacrypto). Россиянка Тамара Дронова (Roland le Devoluy) финишировала 86‑й.

В общем зачёте второй стала Воллеринг, третьей стала Невядома. Дронова — 96‑я.

«Тур де Франс» — 2025. Женщины. Общий зачёт:

1. Полин Ферран-Прево (Франция) — 29.54,24

2. Деми Воллеринг (Нидерланды) — отставание 3,42

3. Катаржина Невядома (Польша) +4,09

4. Доминика Влодарчик (Польша) +5,45

5. Ниам Фишер-Блэк (Новая Зеландия) +6,25…

96. Тамара Дронова (Россия) +2.15,44