«Поздравляю, страна!» Вайцеховская — о победе в эстафете на ЧМ по водным видам спорта

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на победу российских пловцов в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира. В Сингапуре Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3.26,93, что является рекордом чемпионатов мира.
«Ура, ребята! Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, Клим Колесников, Ваня Кожакин, Ваня Гирев, вы — крутые! Поздравляю, страна!» — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 3 августа состоялся заключительный соревновательный день чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.
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