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В Омске скончался бронзовый призёр Олимпиады-1988 борец Владимир Попов

В Омске скончался бронзовый призёр Олимпиады-1988 борец Владимир Попов
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В Омске на 64-м году жизни скоропостижно скончался бронзовый призёр Олимпиады-1988 по греко-римской борьбе Владимир Попов. Причины смерти не уточняются. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы Омской области.

«2 августа 2025 года на 64-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Попов — заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, бронзовый призёр Олимпиады-1988, чемпион мира, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион СССР», — говорится в сообщении.

Прощание с заслуженным мастером спорта СССР состоится 5 августа.

Попов родился в Барнауле, выступал в категории до 90 кг. Он стал чемпионом мира (1987), двукратным чемпионом Европы (1987, 1989), обладателем Кубка мира и двукратным чемпионом СССР. После завершения карьеры тренировал в Швеции и Австралии, затем вернулся в Омск, где внёс значительный вклад в развитие местной школы борьбы.

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