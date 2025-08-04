Кирилл Пригода поблагодарил болельщиков и уехал в отпуск после ЧМ в Сингапуре

Российский пловец Кирилл Пригода опубликовал в своём телеграм-канале благодарность болельщикам, команде и специалистам по итогам завершившегося сезона.

«Дорогие друзья! Хотел бы поблагодарить всех и каждого за то, что разделяли победы и поражения этого сезона вместе со мной. Сезон был долгим и трудным, но продуктивным и результативным. Спасибо команде за то, что вставали, боролись и не боялись прыгать выше головы. Спасибо ребятам на трибуне, вас было слышно громче всех. Спасибо руководству и специалистам, без вас мы бы просто сидели дома. Спасибо всем болельщикам у экранов, с вами я понимал, что плыву не один. Данный чемпионат мира показал, что мы немного засиделись дома. Уверен все сделают работу над ошибками и вернутся. Четырехлетие только началось! А пока, читая и улыбаясь с ваших поздравлений, я отправляюсь в отпуск. Буду учить Арину кататься на велосипеде», — написал в своё телеграм-канале Кирилл Пригода.

Напомним, что Кирилл Пригода в составе мужской сборной России по плаванию впервые в истории завоевал золотые медали в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира в Сингапуре.