Кайрен Уилсон одержал победу на «Мастерсе» в Шанхае

Чемпион мира 2024 года английский снукерист Кайрен Уилсон, занимающий вторую строчку в рейтинге, выиграл турнир «Мастерс» в китайском Шанхае. В финале он победил представителя Северной Ирландии Марка Аллена со счётом 11:9.

За победу Уилсон заработал £ 210 тыс., финалист Картер получил £ 105 тыс. Для англичанина победа на Shanghai Masters стала второй в карьере. Ровно 10 лет назад в Китае он впервые выиграл рейтинговый турнир.

33-летний Кайрен Уилсон является победителем 10 рейтинговых турниров по снукеру. В 2024 году он впервые в карьере стал чемпионом мира, в финале обыграв представителя Уэльса Джека Джонса.