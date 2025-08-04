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В Татарстане определят лучшего спортсмена и команду, Кудерметова вошла в первый топ-3

В Татарстане определят лучшего спортсмена и команду, Кудерметова вошла в первый топ-3
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«Татар-информ» определит лучшего спортсмена и команду Республики Татарстан по итогам спортивного года – с июля 2025 года по июнь 2026 года. Исследование будет производиться ежемесячно.

В рамках 12 этапов будет определено по 10 лучших спортсменов, команды которых составят рейтинг в командном зачёте. По сумме этапов будут названы лучший спортсмен и команда.

По итогам первого этапа тройку победителей в личном зачёте составили министр спорта Татарстана Владимир Леонов, чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде теннисистка Вероника Кудерметова и руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев.

В командном зачёте победу по итогам июля одержал футбольный клуб «Рубин», на втором месте – Минспорта РТ, на третьем – «КАМАЗ-Мастер».

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