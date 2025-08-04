Спортсмен скончался на соревнованиях по триатлону в Нижнем Новгороде

Триатлонист Андрей Пуляев ушёл из жизни во время проведения соревнований Ironstar 113 Nizhny Novgorod в воскресенье, 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба турнира в телеграм-канале.

Пуляеву стало плохо незадолго до финиша плавательного этапа.

«Спасатели передали участника бригаде скорой помощи, которая начала реанимационные действия. К сожалению, участника спасти не удалось.

Андрей приехал из Рязани, он обладал соответствующим опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км. Как и все участники, проходил медицинское обследование для допуска к стартам», — сообщается в релизе.