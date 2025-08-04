Владимир Сальников оценил итоги водного чемпионата мира для российских пловцов

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал выступление российских пловцов на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Очевидно, что чемпионат мира в Сингапуре для всех был непростым. Другая климатическая зона, часовой пояс, здесь было чуть меньше мировых рекордов, но он был таким же ярким, как и предыдущие турниры. Никак нельзя недооценивать те медали, которые здесь были завоёваны.

Я рад за наших ребят, за наших спортсменов, что у них есть и золотые, и серебряные, и бронзовые медали, награды всех достоинств. Мы всё собрали! Детальный анализ, кто что сделал, кому что удалось, а кому нет, лучше доверить главному тренеру команды», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.