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Владимир Сальников: на ЧМ-2025 наши спортсмены почувствовали, что они не изолированы

Владимир Сальников: на ЧМ-2025 наши спортсмены почувствовали, что они не изолированы
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Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о возвращении российских пловцов на мировую арену после многолетнего отсутствия.

«Все после такой паузы восстанавливают свою позицию в отношении участия в едином спортивном братстве. Происходит это хорошо, нормально, абсолютно без всяких проблем, и думаю, что наши спортсмены это тоже запомнили, почувствовали, что они не изолированы», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На чемпионате мира — 2025 в Сингапуре российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей, три из них — в плавании.

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