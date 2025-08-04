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«Есть движение». Сальников — о перспективах возвращения ватерполистов на мировую арену

«Есть движение». Сальников — о перспективах возвращения ватерполистов на мировую арену
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Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об отстранении российской сборной по водному поло от международных соревнований.

«Вызывает определённую тревогу тот момент, что пока что мы пока не представлены в водном поло. Пока не нашли вариантов, при которых будет приемлемо возвращение наших ватерполистов, но работа в эту сторону ведётся. Возможно, в ближайшее время они также вернутся в большую спортивную семью водных видов спорта, семью World Aquatics.

Оставаться в изоляции столько невозможно, есть видение, что на уровне дружеских матчей, товарищеских встреч никто не против будет встречаться, никаких существенных возражений не будет.

Палок в колёса никто вставлять таким инициативам не собирается, это уже момент, за который можно зацепиться. Возможно, он станет первым шагом, за которым можно будет говорить о возвращении водного поло в розыгрыш соревнований под эгидой World Aquatics или Европейской конфедерации водных видов спорта, хотя отношения с LEN у нас чуть сложнее, но и там есть подвижки, ведётся постоянная работа, есть контакт, есть движение», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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