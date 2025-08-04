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Владимир Сальников: у нас команда с молодыми лидерами, их время приходит постепенно

Владимир Сальников: у нас команда с молодыми лидерами, их время приходит постепенно
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Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высоко оценил перспективы молодых российских пловцов.

– Тот опыт, который получен здесь, в Сингапуре, поможет в дальнейших соревнованиях?
– Разумеется. Скажу так, отступления назад уже не должно быть ни в коем случае. Есть точка отсчёта, будем от неё отталкиваться, чтобы двигаться вперёд, к намеченной цели. И эта цель, безусловно, – Олимпиада-2028.

– Но в любом случае это же только начало?
– Всё так. Начало положено – и это главное. Если говорить про наших спортсменов, то команда молодая, её лидеры молодые и их время приходит постепенно, у них впереди ещё долгая, насыщенная карьера, в которой, будем надеяться, ещё много золотых страниц, — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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