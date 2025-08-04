Звезда муай-тай Банчамек посетил Москву в рамках подготовки к международному турниру

Многократный чемпион мира, первый в истории двукратный победитель Гран-при К-1 World МАХ, посол муай-тай Сомбат Банчамек (Буакав) посетил Москву и провёл мастер-класс для молодых спортсменов.

Визит Банчамека в Москву приурочен к подготовке к Международному турниру «Кубок Дружбы» по муай-тай среди профессионалов с участием звёзд России, Таиланда и других именитых зарубежных спортсменов, который состоится 16 октября.

Сомбат признался, что с интересом ожидает осенний турнир, и пообещал вернуться в Россию: «16 октября этого года я приглашаю всех в Лужники на турнир «Кубок Дружбы» по муай-тай. Я тоже лично буду там, приглашаю всех».

В первый день визита Сомбат Банчамек в сопровождении президента Федерации муай-тай России, директора оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрия Путилина провёл рабочую встречу с послом Королевства Таиланд в РФ Сасиватом Вонгсинсаватом, посетил знаковые спортивные объекты Москвы, а также провёл мастер-класс на Фестивале Таиланда с юными спортсменами по рам муай — традиционному танцу в муай-тай, а все желающие смогли получить автограф и сделать фото со знаменитостью.

Сомбат Банчамек посетил Москву Фото: пресс-служба Федерации муайтай России

Прославленный спортсмен подчеркнул важность обмена культурным опытом между странами: «Я очень хотел выступить именно здесь. Я знаю об интересе российской молодежи в муай-тай. И для меня это большая честь. И я очень хочу, чтобы как раз именно молодые люди, дети знакомились с тайской культурой. Муай-тай — это прежде всего искусство, и оно всегда индивидуально. И я вижу эти способности у российской молодёжи».

Во второй день Буакав посетил московский спортивный клуб, где вместе с почти 400 воспитанниками спортивных школ отработал разные техники ведения боя, которые можно применить на ринге. Сомбат поделился опытом с российскими спортсменами и высоко оценил их уровень подготовки:

«Все техники, которые я показывал на тренировке, это реальные техники, которые можно применять. Знаю многих российских бойцов. Я помню всех русских, кому я проиграл».

«Сомбат Банчамек — это легенда. Среди поклонников единоборств человека, который его не знает, не существует», — отметил президент Федерации муай-тай России Дмитрий Путилин.

В завершение визита в Москву Буакав возложил цветы к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду.