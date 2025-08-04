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Российским гребцам не выдали визы в Литву для участия в чемпионате мира среди юниоров

Российским гребцам не выдали визы в Литву для участия в чемпионате мира среди юниоров
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Российские гребцы не выступят на чемпионате мира среди юниоров в Литве из-за отказа в выдаче въездных виз. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«В юниорском первенстве мира в Тракае должны были принять участие порядка 40 наших юношей и девушек. Когда мы заблаговременно подавали документы на визы, то в компании, которая традиционно помогает нам с оформлением необходимых документов, нас предупредили, что с Литвой могут быть определённые сложности.

К сожалению, в конечном итоге всё так и получилось. Нам не выдали визы, и наши спортсмены не выступят на соревнованиях в Тракае», — приводит слова Свирина «РИА Новости Спорт».

Чемпионат мира — 2025 по академической гребле среди спортсменов до 19 лет пройдёт с 6 по 10 августа.

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