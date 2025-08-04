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Дмитрий Губерниев эмоционально высказался об участии россиян на ЧМ по водным видам спорта

Дмитрий Губерниев эмоционально высказался об участии россиян на ЧМ по водным видам спорта
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о важности проведения международных соревнований и участия на них российских спортсменов.

«Самое крутое, что есть в мире спорта, — крупные международные старты! Олимпиады и чемпионаты мира! Нам надо выступать! А кто против, пусть пересмотрят комбинированную эстафету пловцов в Сингапуре!!! Мы должны выступать и будем выступать! И побеждать! А у наших детей будут ориентиры в спорте! Флаг и гимн вернём!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте.

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