Дмитрий Губерниев эмоционально высказался об участии россиян на ЧМ по водным видам спорта

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о важности проведения международных соревнований и участия на них российских спортсменов.

«Самое крутое, что есть в мире спорта, — крупные международные старты! Олимпиады и чемпионаты мира! Нам надо выступать! А кто против, пусть пересмотрят комбинированную эстафету пловцов в Сингапуре!!! Мы должны выступать и будем выступать! И побеждать! А у наших детей будут ориентиры в спорте! Флаг и гимн вернём!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте.