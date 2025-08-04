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Владимир Путин поздравил Климента Колесникова с победой на ЧМ в Сингапуре

Владимир Путин поздравил Климента Колесникова с победой на ЧМ в Сингапуре
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Президент России Владимир Путин поздравил двукратного призёра Олимпийских игр по плаванию Климента Колесникова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре на дистанции 50 м на спине.

«Уважаемый Климент Андреевич! Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта, продемонстрировали яркие лидерские качества и высочайший класс мастерства, своей победой приумножили золотой счёт нашей сборной, подарили болельщикам незабываемые минуты радости и торжества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

25-летний Климент Колесников впервые в карьере стал чемпионом мира на длинной воде. Он победил с рекордом соревнований (23,68 сек.). Колесникову также принадлежит мировой рекорд, который он установил в 2023 году.

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