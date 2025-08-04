«Бог пожалел нас». Тренер «Енисея-СТМ» Первухин — о победе над «Динамо»

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура чемпионата России. «Енисей-СТМ» обыграл московское «Динамо» со счётом 33:32.

«Победа есть победа, но её качество очень слабое. Мы много чего умудрились сделать, но главное — умудрились выиграть этот матч. Поэтому поздравляю, прежде всего, наших болельщиков и, конечно же, команду. Команда показывает классные моменты, но при этом допускает ошибки в простых ситуациях. Это делают опытные игроки, выступающие уже не первый десяток лет. Так был проигран матч в Казани, и это чуть не произошло снова. Если бы «Динамо» забило в конце — это была бы, я считаю, правильная тема. Когда команда ведёт в 12 очков, не заносит, подходит к зачётке и не приземляет, это наказуемо, но, видимо, бог пожалел нас», — приводит слова Первухина пресс-служба «Енисея-СТМ».

За 10 минут до завершения матча «Динамо» проигрывало «Енисею-СТМ» 12 очков. В концовке встречи москвичи занесли две попытки, но реализация Эдуарда Фуше оказалась неточной. «Енисей-СТМ» заработал четыре очка и занимает второе место, уступая казанской «Стреле». «Динамо» получило бонус защиты и осталось на третьем месте.