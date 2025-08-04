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Российские спортсмены вернулись в Москву с ЧМ-2025 по водным видам спорта

Российские спортсмены вернулись в Москву с ЧМ-2025 по водным видам спорта
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Российские спортсмены, участвующие на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, вернулись в Москву после окончания соревнований. Рейс с россиянами прилетел из Дубая в аэропорт Домодедово.

Спортсменов встретили болельщики с российскими флагами и фольклорный ансамбль, исполнивший песню «Калинка». Атлетам поднесли хлеб-соль, затем все участники мероприятия спели гимн России.

Российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте, завоевав 18 медалей — 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. До этого в последний раз россияне участвовали в данном турнире в 2019 году.

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