«Народ не обманешь». Губерниев — о телевизионных рейтингах ЧМ по водным видам спорта

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал телевизионные рейтинги чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта.

«А телевизионные рейтинги ЧМ по водным видам замечательные!!! Особенно плавание посмотрели здорово!!! Люди тосковали по большим спортивным событиям с участием наших спортсменов!!! Особенно, когда россияне побеждают!!! Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились!!! И это прекрасно!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта впервые с 2019 года. Они выступали в нейтральном статусе.